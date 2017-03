Je eigen fotoproject

Deel met je vrienden

Flow’s Caroline fotografeert graag rondom een thema. Het begon tijdens een vakantie in Portugal, waar ze van ieder beschilderd tegeltje een foto maakte. Inmiddels is ze al vele fotoprojecten verder. Zo zet ze bijvoorbeeld een maand lang iedere dag een detail uit haar eigen huis op de foto. Of fotografeert ze dertig dagen lang deuren.

Wat is je favoriete fotoproject en waarom?

“Ik denk dat ik het spontane fotoproject in Tokyo het leukste vond. In Disneyland (waar ik heen moest voor mijn kinderen) viel het me op dat heel veel vriendinnen en stelletjes vrijwel hetzelfde gekleed gingen. Zelfde T-shirts, broekje, haardracht. Of de kleuren aan elkaar gespiegeld: de een in een zwart T-shirt en wit broekje en andersom. Ik vond dat zo’n grappig gezicht: zo iets had ik in Nederland nog nooit gezien – behalve bij tweelingen. Of als je nog op de lagere school zit. Maar hier liepen ook tieners en twintigers vrolijk hetzelfde gekleed rond. Het maakte zo’n dag in een pretpark voor mij veel leuker. En het was een goede manier om een beetje te kletsen met Japanners.”

Waarom is het maken van foto’s rondom een thema zo fijn?

“Je loopt heel aandachtig rond omdat je weet wat je wilt fotograferen. Ik heb bijvoorbeeld ook een maand details in mijn huis gefotografeerd en ontdekte heel veel mooie kleuren en details die me normaal niet zo waren opgevallen: een mooie boekcover, de diepe kleur geel van een kussen.”

Ben je op dit moment ook bezig met zo’n fotoproject?

“De laatste tijd doe ik het alleen op vakantie of als ik een weekendje weg ben. Vorig weekend waren we op bezoek bij vrienden in Warschau en daar viel het me op dat er zo veel mooie uithangborden zijn en dat er heel veel mooie letters waren. Op etalageruiten, geschilderd op muren: overal zag ik mooie typografie. Daar maak ik dan meteen een mini-serie van – gewoon voor mijn eigen lol.”

Welke fotoprojecten zou je in de toekomst nog willen doen?

“Komende zomer ga ik naar Portugal, daar heb ik al eens heel veel tegeltjes gefotografeerd, dus wie weet kan ik mijn collectie nog een beetje aanvullen.”

In onze special Mindfulness & creativiteit kun je meer lezen over de fotoprojecten van Caroline.

Foto’s Caroline Buijs