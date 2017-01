Je tweede familie

Deel met je vrienden

Je vrienden worden steeds belangrijker. Je spiegelt je aan hen en kunt op ze terugvallen. Eigenlijk zijn ze gewoon een zelfgekozen familie, ontdekte journalist Otje van der Lelij. In de nieuwste Flow vertelt ze er meer over, in dit blog kun je een stukje lezen.

Vroeger draaide alles om het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Kinderen bleven wonen in het dorp waar ze waren opgegroeid, dicht bij hun familieleden. “In sommige dorpjes is dat nog steeds zo, maar de meeste kinderen vliegen uit naar de grote stad, waar ze een nieuwe kring van mensen om zich heen opbouwen. Een soort tweede familie,” zegt Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. “We hebben het nodig, zo’n intieme kring van mensen op wie we altijd kunnen terugvallen. Niet alleen omdat familie tegenwoordig verder weg woont dan vrienden, maar ook vanwege het grote aantal echtscheidingen en alleenstaanden. Als stellen uit elkaar gaan, zijn vrienden een belangrijk vangnet.”

Het artikel kun je vinden in Flow 1.

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Hanke Arkenbout