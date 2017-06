Deel met je vrienden

In elk nummer van Flow Magazine en op ons blog deelt Margriet Vroomans haar top 5 favoriete klassieke muziek. Deze keer: klassieke muziek die stilte brengt.

We leven in een bijzondere tijd. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ben er soms knap onrustig onder. Het nieuws gaat 24/7 door, de politiek, social media: er is zo veel wat we moeten horen, zien en lezen, er is zo veel waar we wat van moeten vinden. Het maakt dat ik soms intens naar stilte verlang, naar stilte in m’n hoofd vooral en die kan ik vinden in muziek. Klinkt misschien tegenstrijdig: je zoekt de stilte en dan luister je naar muziek?! Toch werkt het zo. Muziek is in staat een scherm in m’n brein op te trekken waar onrust op afketst. Alsof ik midden in een volle stad een hoge kathedraal binnenstap. Buiten gaat de drukte door, binnen heerst de rust. Probeer het maar: er is stilte in klank. En is zelfs deze muziek je nog te veel, luister dan naar 4’33’’ van John Cage.

Elke werkdag (7.00-9.00 uur) presenteert Margriet De ochtend van 4, een programma met klassieke muziek en nieuws (in het weekend gepresenteerd door Niels Heithuis). Op maandagochtend rond 8.45 uur bespreekt Flow’s Astrid een tijdgeest-onderwerp in de uitzending.

Foto Anja van Wijgerden