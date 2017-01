Klassiek vol optimisme

Deel met je vrienden

Klassieke muziek werkt heel fijn in het leven van alledag, merken we. Op deze plek deelt Margriet Vroomans haar top 5. Deze keer: muziek vol optimisme.

“Januari. Sombere maand vaak, maar ook de maand van de nieuwe start. Ik vind dat fijn aan januari: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik begin het nieuwe jaar dan ook gewoon met hoop en verwachting. Natuurlijk weet ik heus wel dat ‘het gewone leven’ zal proberen dat optimisme klein te krijgen, maar daar wil ik nog even niet aan denken. Daarom deze keer op mijn lijstje: muziek waar je hoop van krijgt. In de muziek van Eric Whitacre letterlijk zo gezongen, verklankt in een ouverture van Gabriel Fauré en terug te horen in de muziek Uit de nieuwe wereld van Antonín Dvorák. Deze keer ook muziek uit een heel ándere wereld, het Midden-Oosten, gespeeld op een soort luit, een ‘oed’. En hartverwarmend vanuit Argentinië: Winter uit de Vier seizoenen van Astor Piazzolla. Hoop doet leven, niks mee mis!”

Elke werkdag (7.00-9.00 uur) presenteert Margriet De ochtend van 4, een programma met klassieke muziek en nieuws (in het weekend gepresenteerd door Niels Heithuis). Op maandagochtend rond 8.45 uur bespreekt Flow’s Astrid een tijdgeest-onderwerp in de uitzending.