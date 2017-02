Kunst die ontroert

Deel met je vrienden

Deze week staat ons blog in het teken van Mindfulness & creativiteit. We maakten er een nieuwe special over, met opdrachten, inzichten, oefeningen, interviews met deskundigen en nog veel meer. In dit blog een videofragment uit een beroemde performance van Marina Abramovic.

Kunstenaar Marina Abramovic mediteert om haar creativiteit te vergroten en laat ook toeschouwers van haar performances graag de stilte van het moment ervaren. Zo zat ze tijdens The artist is present in het MoMA in New York drie maanden lang, acht uur per dag doodstil op een stoel. Bezoekers werden uitgenodigd om tegenover haar plaats te nemen en haar recht in de ogen te kijken. Mensen stonden urenlang in de rij om dit te ervaren, en velen waren tot tranen geroerd. In dit videofragment is Abramovic’ ex-partner Ulay – met wie ze ook performances maakte – op de stoel gaan zitten.