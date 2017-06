Je kunt ook klein beginnen

Deel met je vrienden

Soms lijkt het alsof groepen mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dit kan een machteloos gevoel geven. Maar alles wat je doet heeft effect: kleine stapjes kunnen uiteindelijk leiden tot meer verbondenheid.

Een mooi initiatief dat hieraan bijdraagt is het BankjesCollectief. Wie zich aanmeldt, maakt van zijn bankje voor de deur een ontmoetingsplek voor buurtgenoten. Jaarlijks wordt het grootste openluchtcafé ter wereld georganiseerd om hier meer aandacht aan te geven. Cathelijn de Reede begon in 2014 toen ze zelf een bankje op de stoep zette. “Ik woonde al tien jaar in dezelfde buurt en ik kende mijn naaste buren wel, maar de andere mensen uit de wijk niet. Ik merkte dat het bankje al snel een fijne ontmoetingsplek werd en ik leerde veel verschillende mensen uit mijn buurt kennen.”

Samen met Jesse Jorg begon ze het BankjesCollectief. “We legden contact met gemeenten en buurtplatforms om andere mensen aan te moedigen. Het grappige was dat we toen de website eenmaal af was, ontdekten dat het eerst ingeschreven bankje niet eens van ons was. Bij het eerst geopende bankje serveerden mensen taart vanuit hun keukenraam.”

BankjesCollectief is inmiddels een internationaal succes. Er zijn er al meer dan duizend bankjes geopend in 17 landen waar mensen met hun eigen ideeën de buurt een beetje leuker maken.

Op de website van Bankjescollectief kun je bankjes bij jou in de buurt vinden en je eigen bankje aanmelden. Op 1 en 2 juli organiseren ze – overal op de stoep – het grootste openluchtcafé ter wereld.

Illustratie Anne Bentley, foto Hiske Midavaine, tekst Claudia Verloop