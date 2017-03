Lezen in Flow 2

Deel met je vrienden

We zijn heel blij met de cover-illustratie van Flow 2, getekend door de Amerikaanse Anne Bentley. Ook al zo fris zijn de illustraties van de Nederlandse Marijke Buurlage bij het verhaal over ‘meer grace in ons leven’, een pleidooi voor wat meer vriendelijkheid, soepelheid en stijl in de omgang met elkaar.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Omgaan met een groot verlies – Hoe werkt rouw, en hoe pak je het leven weer op? Met voorbeelden en adviezen van (ervarings)deskundigen.

Slow reading – Overgewaaid uit Nieuw-Zeeland en een mooie manier om meer plezier en voldoening uit het lezen te halen.

Miracle morning – Een uurtje eerder opstaan kan je hele dag veranderen.

Fotograferen is kijken – Het echte werk van fotograferen: kijken, instellen en dan pas klikken.

Hoezo Marie Kondo? – Ontspullen in fijn, maar laten we niet overdrijven: rommel op je werkplek kan bijvoorbeeld je creativiteit stimuleren.

Twee extra’s: miracle morning poster en een fotoboekje om je foto’s in te plakken.

Flow 2-2017 is nu verkrijgbaar in de winkel en online te bestellen via onze webshop.