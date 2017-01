Lezen in Flow

Deel met je vrienden

Veel planten en groen in de nieuwste editie van Flow Magazine: we kozen een botanische illustratie voor de omslag en een van de extra’s is een geïllustreerde poster met tips om planten te verzorgen. Het openingsverhaal gaat over je ‘tweede familie’: soms heb je zo’n band met iemand dat het woord ‘vriend’ of ‘vriendin’ niet eens de lading dekt.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Winterboeken – Onze favorieten om bij de kachel te lezen.

Mislukken is niet erg – Het getuigt eerder van moed: je hebt iets geprobeerd, gekeken of iets kon lukken. En daar kun je mee verder.

Klassieke muziek is in trek – Maar hoe begin je eraan als je er nog niet veel vanaf weet?

Twee extra’s: een krijtbord-oefenschriftje en een plantenposter van illustrator Saar Manche.

De nieuwste editie van Flow (nummer 1-2017) is online te bestellen in onze webshop en vanaf 11 januari 2017 verkrijgbaar in de winkel.