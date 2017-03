Deel met je vrienden

Vandaag is Flow Wonen verschenen, onze nieuwe special over je huis en de ruimte eromheen, binnen en buiten en dat op zijn Flow’s. Met een ode aan veel niet-perfecte huizen, tuinieren voor beginners en binnenkijken bij rommelmakers, in tuinhuisjes en tiny houses. En omdat we zo van plantjes houden, ook een kamerplantenboekje met verzorgtips.

Nog meer te lezen in Flow Wonen:

Tips voor in en om je tuin

Omdat het soms handig is om te weten hoe je moet snoeien, hoe je onkruid een beetje indamt of hoe je lievelingsplant de vorst overleeft.

Illustrator Annemoon van Steen leert ons stap voor stap hoe je een dressoir tekent.

Een huisje achter in de tuin, op een onbewoond eiland of op de rand van een klif. Hier konden Roald Dahl, Virginia Woolf en andere kunstenaars ongestoord aan nieuwe projecten werken.

De special Flow Wonen is vanaf vandaag verkrijgbaar in onze shop.