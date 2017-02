Mind in a Jar

Deel met je vrienden

Deze week staat ons blog in het teken van Mindfulness & creativiteit. We maakten er een nieuwe special over, met opdrachten, inzichten, oefeningen, interviews met deskundigen en nog veel meer.

Mindfulness, wat is het en wat heb je eraan? In dit filmpje wordt het heel kort uitgelegd met behulp van een glas water en zandkorrels. De video werd gemaakt door YouTube-kanaal MindfulCloud PBC, waar je nog veel meer filmpjes over mindfulness vindt.