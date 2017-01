Deel met je vrienden

Iets minder volle dagen, een legere agenda, hoe krijg je dat voor elkaar? In Flow 1 vind je tien tips die je kunnen helpen. In dit blog kun je er vast eentje lezen.

Gooi je to-do lijst het raam uit

We denken vaak dat we alles kunnen doen, zolang we maar een slimme planning hebben. Volgens bedrijfspsycholoog Tony Crabbe is timemanagement niet alleen hét succesrecept om neurotisch te worden, maar klopt ook de veronderstelling dat je alles af krijgt niet meer. De enige oplossing is om specifiek voor jezelf te formuleren wat je wél doet en wat je daardoor dus níet kunt doen. Crabbe: “Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je door een hersenloze drukte wordt opgezogen. Daarom moet die to do-lijst de deur uit. Zet jij de dingen die je echt belangrijk vindt op een to do-lijst? Ik heb ‘tijd met mijn kinderen doorbrengen’ of ‘een tweede boek schrijven’ niet op mijn to do-lijst staan. Als zo’n lijst de leidraad is, doe je dus per definitie niet wat je het belangrijkst vindt. Mensen zeggen: ‘Zodra ik meer tijd heb, ga ik dat en dat doen’, maar dat gaat op deze manier nooit gebeuren. Mijn advies is: just do it.”

Het artikel ‘Minder druk, zo doe je dat’ vind je in Flow 1, nu verkrijgbaar in de winkels en onze webshop.

Tekst Fleur Baxmeier