Mindfulness in de Flow kas

Deel met je vrienden

We stellen af en toe de Flow Kas in de Snorfabriek in Utrecht beschikbaar aan andere workshopgevers, mensen die we kennen en die workshops te geven waarvan we vinden dat ze bij ons passen.

Op 10 mei start Karin Hoens in de Flow Kas met een training mindfulness & creativiteit. In deze training doe je alles wat je in een reguliere 8-weekse mindfulnesstraining ook doet. Het enige verschil is dat je ook je creativiteit inzet om je bewustzijn te vergroten. Je gaat onder andere creatief schrijven, (systemisch) tekenen, schilderen, een moodboard maken. Thuis ga je mediteren, schrijf je iedere dag je morning pages en mag je je creatief uitleven via tekenen, fotografie en culturele uitstapjes. Karin plukt de ideeën soms zo uit de lucht dus het kan zomaar zijn dat ze ter plekke iets anders bedenkt. Of jij. Of de groep.

Wat levert mindfulness op?

Mensen die een mindfulnesstraining volgen, doen mee omdat ze veel stress of spanningen ervaren, omdat hun hoofd nooit stilstaat. Je leert beter naar jezelf te luisteren, je gedachten niet zo serieus te nemen, vaker stil te staan en je leert te zijn met wat er is. Je laat je niet zo meeslepen door alles wat er om je heen gebeurt, maar je komt weer aan het stuur van je eigen leven te staan.

Voor wie is de training geschikt?

De training is geschikt voor iedereen die op zoek is naar meer rust en energie. Je hoeft geen kunstenaar te zijn, niet over speciale creatieve talenten te beschikken (al helpt mindfulness creatieve geesten zeker in hun werk). Het gaat in deze training niet om mooi of goed, je leert op verschillende manieren bewust aanwezig te zijn.

Wie is de trainer?

De training wordt gegeven door Karin Hoens. Ze is gecertificeerd mindfulnesstrainer categorie 1, coach en volgde de opleiding ‘het nieuwe opstellen’. Ze zit altijd vol ideeën en verwerkt die graag in haar of andermans projecten. Kijk voor meer informatie op haar website.

Praktische informatie

Data 10, 17, 31 mei, 7, 14, 21, 28 juni, 5 juli.

Tijd 9.30-11.30 uur

Kosten 425,- (voor ondernemers excl. btw). Dit is incl. werkboek, meditaties, creatieve materialen, koffie/thee.

Locatie Flowkas in de Snorfabriek, Tweede Daalsedijk 14A, Utrecht