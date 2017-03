Deel met je vrienden

Elke dag om zes uur of eerder opstaan – en niet omdat het moet: mensen doen het omdat ze zijn gegrepen door het boek Miracle morning, de bestseller van de Amerikaan Hal Elrod die nu ook in het Nederlands is verschenen. Blogger Gaby Suhr vertelt waarom op deze manier vroeg opstaan voor haar werkt.

“Ik ben met de Miracle morning begonnen toen ik nog volledig voor mezelf werkte en ’s ochtends maar moeilijk op gang kon komen”, vertelt Gaby. “De routine geeft je een vaste structuur met onder andere mediteren, schrijven en lijstjes maken om de dag goed te beginnen, waardoor volgens het boek de rest van de dag ook goed zal verlopen.”

Gaby neemt op de vroege ochtend de tijd om te focussen op wat voor haar belangrijk is en hoe ze haar dag, of zelfs haar leven, wil indelen. “Dat klinkt misschien zwaar, maar het is niet meer dan een rustpunt voor jezelf creëren en mindful de dag in gaan. Ik word er een blijer mens van.”

Gaby wijzigt de invulling van haar Miracle morning-routine om de zoveel weken. “Anders wordt het een automatisme en schiet het z’n doel voorbij. Het is juíst de bedoeling dat je even uit je vaste routine komt en het grotere plaatje voor ogen houdt. Een kwartiertje mediteren doe ik altijd wel, maar de overige vijf gewoontes die in het boek omschreven worden, wissel ik steeds af.”

Het blog van Gaby vind je hier.

In Flow 2 kun je meer lezen over Miracle Morning en als extra zit er een geïllustreerde Miracle Morning Poster bij.

Illustratie Amber Goodvin Foto Gaby Suhr