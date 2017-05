Korting in de Flow Shop

Deel met je vrienden

Voor dit kleurboek werkten we samen met de Canadese illustratoren Helen Dardik en Carolyn Gavin, wiens illustraties normaal barsten van de kleuren. Voor het Flow Coloring Book maakten ze heel veel mooie kleurplaten, een aantal tekenopdrachtjes en gaven ze handige tekentips. Hoe je simpel een vogel kunt tekenen, bijvoorbeeld, en hoe je een patroon opbouwt. Omdat de twee in Canada wonen, ging het overleg over het boek over de mail, telefoon en vooral per Skype. Dat ze echt aan de andere kant van de wereld zitten, merkten we aan het tijdverschil: als Carolyn en Helen net aan hun eerste kopje koffie beginnen, is het bij ons al bijna tijd om af te sluiten. Maar bij Skype is het dan wel weer heel leuk dat je tijdens het gesprek meteen mee kunt kijken op het computerscherm van de ander. Alsof je toch naast elkaar zit.

Op de foto zie je rechtsonder klein in beeld Carolyn Gavin tijdens een overleg, terwijl ze op haar scherm een illustratie laat zien. Helen en Carolyn maakten ook een aantal ‘afmaaktekeningen’ voor het boek. Die gingen eerst via WeTransfer naar ons, waarna wij aan de gang gingen met verf en kleurpotloden om ze te testen (nou ja vooruit, ook omdat het een fijn klusje is tussen het computerwerk door).

Met dank aan de moderne techniek dus, dat we zo soepel iets konden maken met illustratoren aan de andere kant van de wereld. We zijn heel blij met hoe het boek geworden is, je vindt ‘m hier in Flow shop, waar je ‘m digitaal door kunt bladeren. Leuk als je laat zien wat jij ermee doet, deel het met #flowcoloringbook.

Helen Dardiks blog: Orangeyoulucky.blogspot.nl en Instagram.com/helen_dardik

Carolyn Gavins blog: Designerjots.squarespace.com en Instagram.com/carolynj