Ode aan het krijtje

Deel met je vrienden

Ineens was het er en het lijkt voorlopig ook niet uit het straatbeeld te verdwijnen: het krijtbord. In de nieuwste Flow vertellen drie kunstenaars over hun liefde voor het krijtje. In dit blog vertelt krijtbordtekenaar Viktor Chalkboard waarom krijtbordkunst het tegenwoordig zo goed doet.

“Wat mensen aantrekt in krijtbordkunst,” zegt krijtbordtekenaar Viktor in zijn studio in Zeist, “is, denk ik, dat het teruggrijpt naar de basisschool, naar vroeger. Naar onbezorgd krijten op de stoep. Toen het leven nog simpel was. Maar de aantrekkingskracht is breder dan alleen maar nostalgie. Het spreekt ook tot de verbeelding dat krijttekeningen met aandacht zijn gemaakt. Mensen willen iets wat speciaal voor hen is gemaakt. We hebben genoeg van one size fits all. En krijtborden zijn altijd handgemaakt door een echt mens. Dat voel je.”

Meer over krijtbordkunst kun je lezen in de nieuwste Flow.

Viktor geeft voor Flow ook workshops ‘handlettering’ in de Flow Kas in Utrecht, meer informatie daarover kun je hier lezen.

In juni was Viktor gastpinner, zijn bord op Pinterest kun je hier bekijken.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Chalkboard