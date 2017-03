Verlies: hoe ga je ermee om?

Deel met je vrienden

Het hoort bij het leven: verlies. Maar wat als het je ook echt overkomt, vraagt journalist Otje van der Lelij zich af. Hoe ga je om met rouw en met diep verdriet? Ze schreef een verhaal met mooie inzichten, om houvast en troost uit te putten voor Flow 2.

“Een van de nieuwste inzichten over rouw is dat tachtig procent van de mensen een verlies eigenlijk heel goed te boven komt,” vertelt Paul Boelen, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht en Arq Psychotrauma Expert Groep. “We hebben de neiging te denken dat veel mensen vastlopen, maar dat valt reuze mee. Hoe goed iemand ermee omgaat, heeft sterk te maken met wíe er overlijdt: in het geval van een kind is dat anders dan wanneer een grootmoeder na een lang en rijk leven

rustig wegglijdt.” Ook is aangetoond dat optimisme beschermend werkt: mensen die erop vertrouwen dat ze zich erdoorheen slaan, zijn er na een jaar beter aan toe.

Illustraties Yelena Bryksenkova Tekst Otje van der Lelij