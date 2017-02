Op naar Londen?

Deel met je vrienden

Ai, nu willen we toch wel graag naar Londen, waar sinds 8 februari een expo te zien is van Vanessa Bell (1879-1961) in the Dulwich Picture Gallery. Vanessa was, samen met haar zus schrijver Virginia Woolf, een van de centrale figuren van de Bloomsbury Group, een groep bevriende schrijvers, schilders en kunstenaars die begin twintigste eeuw in de buurt van de Londense wijk Bloomsbury woonden. In Flow 1-2015 stond een uitgebreid verhaal over de Bloomsbury groep (dat nummer kun je hier nog bestellen). De expositie is te zien tot 4 juni 2017.

Meer weten? Bekijk dan dit filmpje van de Dulwich Picture Gallery: