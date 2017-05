Deel met je vrienden

Wereldwijd poppen ze op: initiatieven als Ladies Drawing Night en Social Sketch. Wat is het leuke van samen tekenen? In de nieuwste Flow kun je er meer over lezen. Hieronder zes stappen om zelf zo’n avond te organiseren.

Stap 1: Nodig wat vrienden uit met wie je wilt tekenen. Is het de eerste keer? Beperk je tot een paar mensen bij wie je je op je gemak voelt.

Stap 2: Sla wat hapjes en drank in. Maak het niet te ingewikkeld. Zet alles op tafel.

Stap 3: Stal alle tekenspullen uit en deel ze met elkaar. Dat is een goede manier om nieuwe verf te proberen of een nieuwe lievelingspen te vinden.

Stap 4: Kies een thema. Het helpt je om op gang te komen en het is interessant om te zien hoe anderen een thema interpreteren.

Stap 5: Praat over je werk terwijl je bezig bent. Een van de leukste onderdelen van een drawing night is elkaars meningen en tips horen.

Stap 6: Leg aan het einde van de avond alle tekeningen op tafel en bespreek ze met elkaar. Je zult merken dat je je elke drawing night weer verder ontwikkelt.

Het artikel Samen schetsen vind je Flow 3, dit nummer is nu verkrijgbaar in de winkel of in onze shop.

Inspiratie op doen? Op Instagram vind je onder de hashtag #ladiesdrawingnight genoeg voorbeelden.

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Kate Edwards