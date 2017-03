Deel met je vrienden

Tiny cooking is overgewaaid uit Japan en heeft al een grote schare fans van over de hele wereld. Het kleine – en eetbare – voedsel is bereid met keukengerei zoals wij dat kennen, een scherp mes, een wok of pan, maar dan heel klein. Je kunt zelfs een speciale mini-kookplaat gebruiken die verwarmd wordt door een kaars. De maaltijd kan geserveerd worden op minuscule bordjes en een nog kleinere tafel. Als je dat allemaal te onhandig vindt, kun je ook gewoon het hele proces bekijken op Youtube, zoals via de kanalen Miniature Space en Bistro Miniature.