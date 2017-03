Deel met je vrienden

In de Flow Kas in de Snorfabriek in Utrecht geeft Lisa Manuels van Elle Aime op 1 april en 13 mei workshops DIY stationery in samenwerking met Monique van HappyMakersBlog.com. Tijdens de workshop maak je je eigen stationery-producten van papier: zoals enveloppen, schriftjes of stickers.

Je gaat aan de slag met verschillende soorten oud en nieuw papier, met masking tape, ponsen, stempels, stickers, lint en meer en leert hoe je hier je eigen papieren producten van kunt maken en versieren. Lisa: “Tijdens de workshop DIY Stationery maken we een paar dingen zelf en ik laat ook zien hoe je bestaande producten kunt aanpassen en versieren. Van briefpapier tot cadeaupapier en van schriftjes tot enveloppen. Zo kun je uiteindelijk een hele lijn maken in je favoriete kleuren en stijl.” Kortom: een aantal uren spelen met papier, mooie dingen maken en thee met wat lekkers erbij. Alles wat je maakt, neem je natuurlijk mee naar huis.

De workshop craften met papier wordt gehouden op:

Wat kost het?

Een toegangskaartje kost € 60 per persoon (maximaal 2 kaartjes per persoon), dat is inclusief:

– workshop

– koffie/thee met wat lekkers

– goodiebag van Flow

Flow-abonnees krijgen 10% korting op deze Flow-workshops. Dit geldt ook voor abonnees in België.

Meer weten over deze en andere Flow-workshops? Kijk op Flowmagazine.nl/flowkas of bestel een toegangskaartje in onze webshop.

Nieuwsgierig naar het werk van Elle Aime? Op haar website kun je meer zien.

Fotografie: Studio Silvana