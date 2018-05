Astrids Tiny House Tour: aflevering 3

Wie zijn ze, de bewoners van tiny houses? En hoe ziet zo’n mini-huis er van binnen uit? Flow’s Astrid bezoekt mensen die de sprong hebben gewaagd om te gaan wonen op soms maar 25 m².

In de derde aflevering van Astrids Tiny House Tour kijkt Astrid binnen bij Tim en Wendy in Noordwijk. Ze ontwierpen hun eigen mini-huis, dat helemaal zelfvoorzienend is.