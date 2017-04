Win: ’t Keampke in Twente

Deel met je vrienden

In het oosten van ons land liggen de groepshuizen van ’t Keampke, typisch Twentse boerderijen die mooi zijn verbouwd. In samenwerking met Bijzonderplekje.nl hebben we iets leuks georganiseerd. Als je nu een abonnement neemt op Flow ontvang je niet alleen korting op het blad, je maakt ook nog eens kans op een weekendje of midweek weg. We hebben vijf bijzondere plekjes geselecteerd (hier lees je er meer over de actie), waaronder ’t Keampke in Twente.

Wat is er zo fijn hier?

Margret en Henri hebben hun vakantiehuizen met zorg ingericht. Onze favoriet is ’t Keampke Buiten, een Twents landhuis met Pip-behang, teksten op de muur, een enorme veranda met houtkachel, een hangstoel-met-uitzicht en lange eettafels. Er is plaats voor zestien mensen, dus leuk voor een familie- of vriendenweekend.

Wat krijgen we voor ontbijt?

In de grote keukens kun je prima zelf iets lekkers maken. Of bestel een ontbijtje met Twentse krentenwegge, streekproducten en verschillende soorten broodjes.

Onze tip

De Twentse Heuvelentocht De Lutte. In samenwerking met Natuurmonumenten ga je met een boswachter of gids op pad in een geluidsarme elektrische wagen met overkapping.

Lekker eten

Omdat we zo dol zijn op thee met taartjes en er samen altijd wel iets te vieren is, tippen we je met alle plezier: ’t Theeluttke in De Lutte. Een theehuis in klassiek Engelse stijl met een moderne knipoog.

Keampke.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot elke maandag voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.