Win: Gasterij Landschot

Bij Gasterij Landschot in Brabant kun je een paar dagen baden in luxe en ga je helemaal ontspannen naar huis. In samenwerking met Bijzonderplekje.nl hebben we iets leuks georganiseerd. Als je nu een abonnement neemt op Flow ontvang je niet alleen korting op het blad, je maakt ook nog eens kans op een weekendje of midweek weg. We hebben vijf bijzondere plekjes geselecteerd (hier lees je er meer over de actie), waaronder Gasterij Landschot.

Wat is er zo fijn hier?

Als je aan komt rijden tussen de bomen en weilanden, ben je je to do-lijstjes vergeten en schakel je vanzelf een tandje terug. Deze B&B in het Brabantse Hoogeloon heeft maar vier kamers in fijne natureltinten, met goede bedden opgemaakt met Egyptisch katoen en een regendouche. Vergeet niet een paar boeken mee te nemen, want hier wil je niet meer weg.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Om de verwennerij compleet te maken: een kakelvers ontbijt met streekproducten, geserveerd in de boerderijkeuken. Versgebakken brood en jam, honing… bij elke hap proef je de liefde waarmee alles is bereid.

Onze tip

Bij de B&B hoort ook een NatuurSpa, waar je buiten kunt badderen in het natuurbad terwijl je uitkijkt over de velden. Binnen zijn bijzondere ruimtes met bijvoorbeeld een brood- en hooioven, die heerlijke geuren verspreiden.

Lekker eten

Een begrip in de omgeving is Herberg In den Bockenreyder, een boscafé in een oude Brabantse kapschuur. Een fijne plek als tussenstop tijdens een wandeling over het landgoed, maar ook voor een bourgondisch diner van de menukaart in onvervalst Brabants.

Gasterijlandschot.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl (Bijzonderplekje.nl) spot maandelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.