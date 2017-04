Win: Kleine Wildenberg

Deel met je vrienden

We kozen vijf bijzondere plekjes uit waarop je kans maakt bij een abonnement op Flow. Hieronder lees je er meer over.

Net buiten Deventer ligt aan een zandpad Boerderij De Kleine Wildenberg, waar je slaapt in een romantische pipowagen mét hot tub.

Wat is er zo fijn hier?

Vlak bij een Hanzestad en toch helemaal in het groen: een ideale combinatie. De pipowagen van Margreet staat aan een zandpad, op een zorgboerderij. Compleet met woonkamer, houtkachel, bedstede en eigen douche & toilet. Je kunt lekker uitkijken over de weilanden, meteen vanuit de wagen lange wandelingen maken of tot rust komen in de hot tub.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf. Fiets je de dag van tevoren naar Deventer (zie tip), neem dan even Brood van Joop (Grote Poot 12) mee voor je ontbijt. Met een kop koffie en een broodje in de ochtendzon kan je dag niet meer stuk.

Onze tip

Huur fietsen bij je verblijf en ga op ontdekkingstocht in Deventer. Hier vind je smalle straatjes, mooie pandjes, originele winkels zoals Hemelse Hebbedingen en fijne lunch- en koffieadresjes zoals De Noorman in de Kleine Overstraat.

Lekker eten

Op loopafstand van De Kleine Wildenberg ligt landgoed Nieuw Rande. Hier vind je Hotel Gaia, waar de huisgemaakte taarten, broodjes en wereldhappen niet te versmaden zijn. Zoek een plekje op een van de kleurige stoeltjes in de tuin!

Dekleinewildenberg.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl (Bijzonderplekje.nl) spot maandelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.