3 plekken om te eten of koffie te drinken in Hanzestad Deventer

Deventer ligt aan de rivier de IJssel en bevat naast kleine straatjes allerlei plekken waar je lekker kunt lunchen of koffie drinken. We zetten drie favorieten op een rij.

St. Maxime

Leuk om te doen: pak de pont naar de overkant. Zo heb je meteen een mooi uitzicht over de stad. Wanneer je aanmeert en richting het centrum gaat, loop je vrij snel langs St. Maxime. Een restaurant waar je je even in Parijs waant, door hun Franse stijl. Je kunt er terecht voor een drankje, maar op de kaart vind je ook lunch- en dinergerechten.

De Tearose

Vanuit Frankrijk gaan we naar Engeland. De Tearose achter de oude vrouwengevangenis in de Walstraat staat bekend om hun Engelse kaart en sfeer. Binnen eet je aan geruite tafelkleedjes en buiten op het terras zit je onder de druivenranken. Je kunt er high teaën, genieten van scones, heel veel verschillende soorten thee drinken en nóg meer gerechten eten. De Walstraat is overigens een straatje met nog meer plekken die het bezoeken waard zijn. Je vindt er onder andere veel antiekwinkels.

Betti brood & borrel

Betti café bevindt zich op de benedenverdieping van een hotel, maar je kunt er ook gewoon eten en drinken wanneer je er niet overnacht. Het heeft gezellig personeel en een terras achter het oude pand in de binnentuin én aan het plein. En de naam Betti? Die komt van het (niet te missen) grote beeld van een hertmens in de binnentuin van het restaurant.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome