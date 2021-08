3x leuke plekken in Zwolle om koffie te drinken of te eten

De Overijsselse Hanzestad Zwolle is echt een bezoek waard. Zin om neer te strijken voor een kop koffie of een goede maaltijd? Check dan deze adresjes.

Engel winkelcafé

De naam zegt het eigenlijk al: Engel is een café, maar daarnaast ook een winkel. Je kunt er terecht voor koffie, een stuk versgebakken taart of iets van de lunchkaart. Ben je op zoek naar een origineel en fairtrade cadeau? Je vindt hier kaartjes, droogbloemen, kaarsen, gebreide dekens en nog veel meer moois. Allemaal met een bijzonder verhaal.

Neem een kijkje op de website van Engel winkelcafé of op hun Instagram-pagina.

Gillende Keukenmeiden

Dicht bij de mooie boekwinkel Waanders in de Broeren, waar we al eens over schreven, zit Gillende Keukenmeiden in een oud Zwols pand. Als je van huisgemaakt lekkers houdt, ben je hier op de goede plek. Op de kaart staan allerlei lokale en biologische gerechten die je tot 17:00 kunt komen eten. Wanneer het droog is, kun je buiten zitten onder de bomen aan de picknicktafels en anders hebben ze binnen nog tafels. Het is bij Gillende Keukenmeiden vooral heel kleurrijk en het staat er vol met bloemen.

Neem een kijkje op hun website of Instagram-pagina.

Bennies

Dit pop-uprestaurant zit er niet zo heel lang. Drie maanden kun je de bijzondere sfeer ervaren bij Bennies. Op de kaart staan veel vegetarische gerechten, maar je kunt er ook terecht voor een kop koffie of een borrel.

De inrichting is helemaal duurzaam, want alles komt van de kringlopen in de buurt. Zie je een stoel die je wel mee naar huis wilt nemen? Geen probleem. Geef het door en wie weet staat-ie binnenkort wel bij jou thuis. Wat bijzonder is: Bennies bevindt zich in de oude IJsselcentrale en je kijkt vanuit het restaurant uit over de weilanden. Je kunt er nog naartoe tot en met 19 september.

Neem een kijkje op de website van Bennies of ga naar hun Instagram-pagina.

Illustrator Melanie woont in wooncollectief Kattegat in Zwolle.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Engel Winkelcafé, Gillende Keukenmeiden, Bennies