4x leuke hotspots voor koffie en lunch in Gent

Flow’s Rachel was een paar dagen in Gent. De stad zit vol met leuke plekken om te lunchen of gewoon een kop koffie te drinken. Ze deelt haar vier favorieten.

Huset Gent

Verborgen in een straat waar je het totaal niet verwacht vind je Huset. Het restaurant zit in een oud gebouw en is ook helemaal in die stijl ingericht. Wanneer je door een soort brede gang met een plafond in oude stijl, naar achter loopt, kom je terecht in een binnentuin. Wij genoten er van een koffie in de zon, maar je kunt er ook lunchen, zelfgemaakte taart eten en heel veel thee drinken (uit ouderwetse, gebloemde kopjes).

Wasbar

Midden in het centrum van Gent vind je Wasbar. Doordat je naast een soort kruispunt van verschillende winkelstraten zit is het er best wel druk, maar het is een fijne plek om de stad te ervaren. Het leuke is: je kunt er ook daadwerkelijk wassen. Toen ik naar boven liep, stonden er een aantal wasmachines te draaien. Daar heb je overigens totaal geen last van wanneer je een bagel of burger zit te eten.

Barista

Van deze koffiebar zijn twee vestingen te vinden in Gent. Wij kozen ervoor om koffie en een brownie te eten aan de Meerseniersstraat. Dicht bij de pleinen, de oude pandjes en met mooi uitzicht op het water. En het leuke is: de koffiebar bevindt zich in een historisch pand, het was vroeger namelijk een graanmolen. Aan de bar bestel je waar je zin in hebt en even later komen ze het brengen bij je tafel. Met lekker weer kun je buiten op het kleine terras zitten.

Stek

Ik vind het heerlijk om ergens te ontbijten als ik in een andere stad ben. Met een rommelende maag streken we neer op het terras van Stek. Opnieuw met een prachtige binnentuin. Zo gek hoe je soms een oase van rust kunt vinden langs een drukke straat. De naam stek zegt het al: het staat binnen én buiten vol met planten. Naast dat je ertussen kunt eten, kun je er ook een plant scoren.

Tekst en fotografie Rachel Vieth