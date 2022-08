Bijzonder adres: vind rust op de camping Het bos roept!

Voor iedereen die graag wil kamperen, maar dan het liefst op een terrein in het groen met genoeg stilte en oog voor duurzaamheid. Bij natuurcamping Het bos roept! kan het.

De camping in Noord-Holland focust zich op rust een duurzaamheid, lezen we in een artikel in de Volkskrant. Je vindt er niet alleen stilte, maar met zonneboilers, opvang van regenwater en meer wordt er ook rekening gehouden met de natuur.

Je vindt op het kampeerterrein allerlei soorten verblijfplaatsen. Je kunt natuurlijk met je tentje of caravan komen, maar er zijn ook wat luxere mogelijkheden, zoals de tipitenten met vaste bedden, de eco-cabins en natuurhuisjes. De camping is ook nog eens het hele jaar open, dus mocht je fan zijn van een kampvuur, dan kun je er ook terecht om te winterkamperen.

Tijd voor jezelf

Vrije kampeerplekken kun je niet reserveren, vertelt mede-eigenaar Gidus Hopmans in het artikel. Er is maar één plek bezet, en dat is de Tijd-Voor-Jezelf-tent, waar iedereen gebruik van mag maken. Hopmans richtte de camping op samen met Sasja Wiegersma om hun liefde voor de natuur over te brengen op anderen.

Vervelen hoef je je niet bij Het Bos Roept!. Er is een gezamenlijke plantenkas met volledig ingerichte keuken en zithoek waar je je kunt terugtrekken, je kunt badderen in de houtgestookte hottub of fietsen, kano’s en subs huren.

Tekst Bente van de Wouw Bron de Volkskrant Fotografie Het bos roept!