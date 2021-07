Buurtcampings: op vakantie in je eigen park

Jaarlijks worden er in verschillende parken in Nederland Buurtcampings opgebouwd. Het simpele idee: tijdens een vakantie in eigen park mensen, die elkaar normaal niet zo snel ontmoeten, toch met elkaar in contact brengen.

Met tenten, een kampvuur, toiletten en een winkeltje is De Buurtcamping net een echte camping. De kampeerders komen alleen niet van heinde en ver, iedereen woont om de hoek. Drie dagen per jaar vieren ze samen vakantie, voor de gezelligheid en om elkaar beter te leren kennen. De ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden en voor een thuisgevoel in de buurt.

Directeur Maarten Hupkes vertelt: “De Buurtcamping bewijst dat je niet de halve wereld over hoeft te reizen voor een onvergetelijke vakantie.” Om diversiteit en bijzondere ontmoetingen te stimuleren is een derde van de kampeerplekken gereserveerd voor minima.

Sinds de allereerste editie in 2013 is De Buurtcamping hard op weg om zich in heel Nederland te vestigen. Dit jaar doen er meer dan 40 Buurtcampings mee en zullen de ontmoetingen plaatsvinden op een veilige 1.5 meter afstand.

Meer lezen?

Nog geen buurtcamping bij jou in de wijk? Kijk op Debuurtcamping.nl en sla zelf de eerste haring in de grond.

Fotografie Paul Hermann/Unsplash.com