Duurzame hotspot: Noordertuin in Utrecht Overvecht

Wie weleens in Overvecht in Utrecht is geweest, associeert dit deel van de stad waarschijnlijk niet meteen met termen als ‘groen’ en ‘duurzaam’. Maar naast een hoop hoge flats is het er wel degelijk heel veel groen. Denk Fort Blauwkapel en het Noorderpark. Vlak bij dat park vind je de duurzame hotspot Noordertuin.

Cake met courgette uit eigen tuin

Flow’s Merel bracht een bezoekje aan de Noordertuin. Het eerste wat opviel: er wordt lekkere koffie geschonken. De koffie is van Nordkapp, een Utrechtse koffiebrander. De limonades zijn van De Roze Bunker: een bekende limonademaker uit Culemborg. Merel bestelde een vegan citroencake met courgette – en nee, daar proef je niks van, maar lekker was het zéker wel. De courgettes komen uit eigen tuin. Net als de eetbare goudsbloemen die op de gerechten worden geserveerd. Merel laat zich vertellen dat de goudsbloemen in de tuin worden gebruikt om mieren te weren – zo hebben ze een dubbele functie.

Tuin met een missie

Eva van Noordertuin maakte wat tijd vrij om een paar vragen te beantwoorden. Ze vertelt: “Onze hoogste missie is om Utrecht te voeden van eigen bodem. Daarvoor werken we graag samen met lokale leveranciers en ondernemingen die bij onze visie passen. Kwaliteitsproducten hoeven helemaal niet van ver te komen: Overvecht heeft al zo veel lekkers te bieden. De groenten halen we uit onze eigen voedseltuin, die is aangelegd door vrijwilligers uit Overvecht. Die tuin kun je vanaf ons terras zien.

Noordertuin richt zich op dit moment met name op lunchgerechten en op zoetigheden voor bij de koffie of thee. Onze uitgebreide lunchkaart staat vol met vegetarische en veganistische gerechten. Aan meer glutenvrije opties op de kaart wordt gewerkt. Het gerecht dat er duidelijk uitspringt, is hét lekkerste vegetarische saucijzenbroodje van Utrecht. Verder zijn de Utrechtse kombucha van Zwamsap en de Nederlandse thee van Wilder Land erg populair,” zegt Eva.

Niet zomaar een lunchroom

Het is duidelijk dat Noordertuin niet ‘zomaar een hotspot’ is. Noordertuin heeft grootste plannen: er worden verschillende workshops georganiseerd en onlangs is er een natuurspeeltuin geopend. Ook een aanrader: je kunt een picknicktas bestellen en afhalen, om je wandeling door het Noorderpark compleet te maken.

Je vindt Noordertuin aan de Gageldijk nummer 3 in Utrecht. Noordertuin is zeven dagen per week geopend.

Tekst en fotografie Merel Wildschut