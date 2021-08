Een creatief en slow living retraite met Slow Escapes

Slow Escapes organiseert retraites waar slow living, creativiteit en mentale gezondheid voorop staan. Tijdens dag- en weekretraites – zowel in Nederland als elders in Europa – wordt door hulpmiddelen als mindfulness, gezond eten, fotografie, schilderen en wandelen aandacht gegeven aan vertragen en het creëren van meer balans. We spraken met oprichter Lisa Maduro.

Waarom ben je gestart met Slow Escapes ?

“Als mindfulness trainer wilde ik graag de training in een ander jasje steken. Eentje die wat eigentijdser is en hopelijk ook een publiek aanspreekt dat in eerste instantie misschien denkt dat mediteren niets voor hen is. Vaak zijn mindfulness of yogaretreats zo eenzijdig. Als globetrotter én creatieveling bracht ik met Slow Escapes een hoop samen.

Alles met aandacht doen op een plek waar bewust is nagedacht over details als esthetiek en echt eten. Als op een retreatlocatie alles klopt, dan is dat voor mij een teken dat de mensen die het runnen er liefdevolle aandacht in hebben gestopt. Dat is voor mij óók mindfulness. Dat zie en voel je vaak aan alles. De kamers, het eten, de omgeving, de gastvrijheid… Daarmee creëer je een veilige bezielde plek waar we dan vervolgens kunnen vertragen en verhalen kunnen delen. Ik ben altijd op zoek naar die magische plekjes.

Daarnaast gebruik ik vaak creatieve expressie zoals schilderen, tekenen en fotograferen als hulpmiddelen om met bewuste aandacht aanwezig te zijn in het moment. Het resultaat van de creativiteit wordt daarmee ondergeschikt aan het proces, maar gek genoeg ontstaan dan vaak juist de mooiste dingen.

Mijn retreats zijn op maat gemaakte en authentieke ervaringen waar zorgvuldig over is nagedacht. Ik vind het fijn om unieke concepten te creëren en dingen te combineren die gewoonlijk niet vaak samengaan.”

Wat maakt de retreats die je organiseert ‘ Slow ‘ Escapes ?

“In mijn retreats vertragen we samen door op een laagdrempelige manier met mindfulness bezig te zijn. Ik leer je de basistechnieken van mediteren, maar we kijken ook wat er allemaal om ons heen in onze mini-omgeving te ontdekken valt. Van een lokale gids leren we bijvoorbeeld over de inheemse flora van een bepaald gebied. Als je vertraagt en verstilt, creëer je bewustwording en ontstaat er ruimte. En in die ruimte kun je keuzes maken die beter passen bij wie jij bent.”

Wat zou jouw droom escape zijn, hoe zou die eruitzien?

“Ah, ik heb er zo veel! Een droomretreat op dit moment is er absoluut eentje aan zee. De zee symboliseert ‘oneindigheid’ en werkt helend – net zoals andere elementen in de natuur. Denk aan poëtische verhalen bij een knapperend kampvuurtje, slapen in tentjes op het strand en meditaties op blote voeten in het zand.

Een andere droom is om met een groepje tieners zo’n reis te maken. Ik heb vroeger yogalessen gegeven aan kinderen en tieners en ergens mis ik dat. Ook zou ik meer willen samenwerken met anderen – ook met andere achtergronden en disciplines – want ik geloof in krachten bundelen. Nog veel dromen waar te maken dus.”

