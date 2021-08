Een oefening voor forest bathing in de stad

Bosbaden of shinrin-yoku, betekent letterlijk baden in de atmosfeer van een bos. Maar misschien kunnen we beter spreken van natuurbaden, want je kunt het ook prima in de stad doen, omringd door een klein stukje natuur.

Bosbaden heeft alles te maken met onthaasten, verstilling en verwondering. Je komt uit je hoofd, in je lijf en in contact met je gevoel. Het is een zintuiglijke en lichamelijke oefening om je relatie met die natuur te versterken. En daarbij heeft het een positief effect op je mentale, fysieke, emotionele en spirituele welzijn.

In de stad

Eefje Ludwig neemt met The Forest Bathing Circle mensen mee de natuur in. Tijdens wandelingen door heel Nederland en (online) cursussen helpt ze mensen contact te maken met de natuur en zichzelf. Speciaal voor Flow schreef ze deze makkelijke oefening die je een of meerdere keren per week kunt doen in je favoriete stadspark, op een begroeid pleintje of groene strook in jouw stad. Deze korte oefening, waarin je met de natuur bent, kan je helpen je lichaam en geest weer op te laden en tot inzichten te komen.

Oefening voor forest bathing

Ik nodig je uit een boom te vinden in de stad waar je je toe aangetrokken voelt. Wanneer je bij die boom bent aangekomen, houd dan een kleine afstand van de boom zodat je ‘m in zijn geheel goed kunt observeren. Neem daar even de tijd voor.

Kijk naar zijn of haar grootte. Hoe zien de bladeren en de takken eruit?

Hoe is de stam van de boom? Is deze grof, glad, dik of dun.

Welke richting wijzen de takken op?

Ziet de boom er jong of oud uit?

En vraag je dan af wat de boom allemaal heeft gezien of heeft meegemaakt.

Nader de boom dan langzaam en gebruik je lichaam om de boom te voelen, te betasten. Dit kan je doen met je ogen dicht of met je ogen open. Hoe voelt de boom onder je handpalm? Hoe voelt de boom wanneer je je wang ertegenaan legt? Voelt het anders wanneer je je andere wang tegen de boom aanlegt?

Wat gebeurt er wanneer je je oor tegen de boom aanlegt? Wat hoor je?

Vervolgens nodig ik je uit om aan de boom te ruiken. De stam, de takken, bladeren. Ruik aan datgene van de boom waartoe je je aangetrokken voelt.

Maak gedurende een paar minuten contact met de boom op een manier die goed voelt voor jou.

Hoe voel je je nu?

Tekst Nina van Hilst Fotografie The Forest Bathing Circle