Flow logeert: in een pipowagen bij Kampeerbosje Leerdam

Ook deze zomer gaan we weer op zoek naar zonnige plekjes in eigen land. Redacteur Elmay ging naar Kampeerbosje Leerdam, een kleine natuurcamping langs de Linge.

Tussen de weilanden aan de rand van Leerdam, vind je deze kleine natuurcamping. Je kunt er je tentje opzetten of gebruik maken van een van de alternatieve accommodaties: een pipowagen, boomhut-tent of trekkershuisje. Ook in de omgeving is genoeg te doen. Vanuit Leerdam starten verschillende wandelroutes die je langs de prachtige Linge en allerlei andere pittoreske dorpjes voeren.

Wat is er te doen?

Het Kampeerbosje was oorspronkelijk een populieren-geriefbosje en is omgetoverd tot kampeerterrein. Bij de aanleg ervan is gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. En dat merk je.

Wie een heel weekend lekker wil niksen, kan zich op deze plek goed vermaken. Het Kampeerbosje is klein en de ideale plek om volledig op te gaan in de natuur. Lees een boek terwijl je over het weiland uitkijkt, ga ’s avonds bij het kampvuur zitten of ga op zoek naar gezelschap in de gezamenlijke keuken. Alles op zijn tijd en rustig aan.

Maar voor wie eropuit wil, is er ook voldoende keuze. Het Kampeerbosje is een geliefde plek onder wandelaars en fietsers. Leuk: in de omgeving vind je bijzondere plekjes als Kaatjes theetuin en boomgaardcafé Linge Loods Paradijs.

Dit vond Elmay ervan

“Meteen toen ik kwam aanrijden bij het Kampeerbosje, werd ik overvallen door een gevoel van rust. Haasten had geen zin meer.

Eigenaren Rob en Ellen wonen zelf ook op het kleine terrein en waren in de moestuin aan het werk. Je merkt dat ze veel om het terrein geven, waar de natuur zo veel mogelijk haar gang kan gaan. Onze bagage vervoerden we met een kruiwagen, want op het terrein is geen plaats voor auto’s. Er zijn veel bruggetjes, paadjes en sloten.

Wij overnachtten in de kleine blauwe pipowagen, wat een leuke ervaring. Verwacht geen luxe, want het is praktisch een tent van hout. Ook het sanitair bevond zich in een pipowagen, waar je terechtkwam nadat je allerlei smalle paadjes over het terrein had doorkruist. Ik was nog nooit eerder op zo’n kleinschalige camping geweest, maar het is heel goed bevallen. En kijk nou even naar die zonsondergang die we ’s avonds hadden vanaf ons terras…”