Flow on the go: Arcadia in Friesland

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online editor Merel ging een weekendje naar Friesland en bezocht Arcadia.

Ik ben geboren en getogen in Friesland. In Goutum, een klein dorp naast Leeuwarden, om precies te zijn. Toen ik negen jaar oud was verhuisde ik naar de Achterhoek (ook mooi) en omdat ik geen familie meer in Friesland heb, kom ik er maar weinig. Stiekem voel ik me toch altijd nog een beetje een Friezin. Zeker wanneer ik, zoals een paar weken geleden, terugreis naar het moederland. Ik ging namelijk een weekendje logeren in Leeuwarden om Arcadia te bezoeken.

In welke wereld wil jij leven?

Arcadia is een driejaarlijks cultureel programma (en de laatste editie zal in 2028 plaatsvinden) dat honderd zomerdagen lang te bezoeken is in de (hele) provincie Friesland. Van 6 mei tot en met 14 augustus 2022 kun je genieten van muziek, theater, exposities, lezingen, literatuur & poëzie, fotografie, wandelingen en meer. Het programma wordt gemaakt door Nederlandse en internationale kunstenaars en de de rode draad is de toekomst van ons landschap en erfgoed.

De centrale vraag die Arcadia stelt is: ‘In welke wereld wil jij leven?’ Een belangrijke vraag, want dat de wereld, het klimaat en de manier waarop we met mens en dier omgaan is veranderd, weten we allemaal. Arcadia bestaat uit een breed programma. Om er een paar programmaonderdelen te noemen: Bosk (een wandelend bos in de binnenstad van Leeuwarden), De Oergong (een midzomerconcert op het Wad), Broei (een podium voor jonge (woord-)kunstenaars), Gaia (een verlichte wereldbol van zeven meter doorsnee) en Paradys (een bijzondere expositie in de bossen van het Oranjewoud).

Een inspirerend weekend

Tijdens mijn bezoek (met één overnachting) kon ik onmogelijk de hele provincie Friesland doorkruisen om álles van Arcadia te zien. Maar, ik deed mijn best en pakte een paar onderdelen mee. Zo begon ik bij Bosk en verwonderde me over de duizend(!) rondreizende bomen in de binnenstad van Leeuwarden, bracht ik een bezoek aan Fries Museum (waar momenteel prachtige en leerzame exposities te zien zijn) en sloot ik af met een dosis natuur in Oranjewoud. Daar liet ik me niet alleen inspireren door hoe mooi de omgeving was, maar genoot ik ook van de kunstexposities midden in het natuurgebied.

Voor wie deze zomer geen zin heeft in luchthavendrukte: Friesland is echt heel erg mooi. Fiets een weekend door de bossen, zwem in de uitgestrekte meren en wandel door de gezellige binnenstad van Leeuwarden. Zorg dan natuurlijk wel dat je vóór 14 augustus gaat, zodat je een bezoek aan Arcadia op je programma kunt zetten.

Tekst en fotografie Merel Wildschut