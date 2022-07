Flow on the go: een bijzonder atelier in de Vechtstreek

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: managing editor Maaike ontdekte een mooi atelier bij haar in de buurt.

Eens per jaar wordt er bij mij in de Vechtstreek een KunstRonde gehouden, waarbij je het werk van kunstenaars kunt bewonderen, en bij galeries langs kunt gaan. Ik koos voor het atelier van Willem G. van de Hulst, in Nieuwersluis. Een bijzonder atelier, had ik gehoord, verder had ik me eerlijk gezegd nog niet erg verdiept in de materie. Het was mooi weer en het atelier was een dorpje verderop, dus ik sprong op mijn fiets en reed tien minuten later het grindpad op.

Wat een plek. Midden tussen de weilanden, midden in het groen, stond een eenvoudig gebouw, bungalow-like, met veel ramen en natuurlijk licht. Ik zag een overdekt deel met gebeeldhouwde dieren, beren, nijlpaarden, vogels, de schapen in de wei erachter leken zich af te vragen waarom zij niet vertaald waren naar een werkje. En verder liep ik, het gebouw in, waar schilderijen aan de wand hingen met bijzondere kleuren, en in rijtjes opgesteld op de betonnen vloer, om bekeken te worden. Levensgrote, bronzen beelden van dames en heren, die een onderonsje hadden. En dan de foto’s aan de muur: Hugo Claus, met zijn ogen gesloten. Zangeres Björk, in duikpak met flippers aan de handen, olijk. Nick Cave, Leo en Tineke Vroman.

Contact maken

Hoe zat dit? Waarom die bijzondere combinatie van beeldhouw- en schilderkunst, fotografie? De man des huizes, Wim van der Hulst, praatte me bij. Zijn vader was Willem G. van de Hulst, die ooit begonnen was met het illustreren van zijn vaders kinderboeken. Later zou hij kunstschilder worden, beeldhouwer, schrijver. Hij exposeerde internationaal, en overleed ruim 15 jaar geleden op hoge leeftijd. Zijn zoon, Wim dus, hield ook van beelden, maar fotografeerde. Onder meer voor Volkskrant Magazine en Toneelgroep Amsterdam, ook zijn werk werd veelvuldig geëxposeerd.

We raakten aan de praat. Verschillende van de mensen die hij voor zijn camera had gehad, had ik in het verleden geïnterviewd. We praatten over de prijs van roem, over de magie van portretteren, over het op je eigen manier contact maken met mensen, en hoe bijzonder een ontmoeting kan zijn.

Eens per maand opent het atelier op zondag zijn deuren. En eens per jaar in mei valt het te bezoeken tijdens de KunstRonde. De moeite waard.

Dit is het adres van het Atelier. Atelier Willem G. Van De Hulst, Stationsweg 10a, Nieuwersluis.

Tekst en fotografie Maaike Beekers