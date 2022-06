Flow on the go: een high tea bij Kasteel Maurick

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online redacteur Bente ging naar een high tea bij Kasteel Maurick.

Mijn goede vriendin – die ik al mijn hele leven ken – gaat eind juni trouwen en voordat ze het ja-woord geeft, wilde ik haar meenemen op een bijzonder uitje. Specialer dan Kasteel Maurick wordt het niet. “Ga je me hier ten huwelijk vragen”, grapte ze toen we door de toegangspoort reden. Want een sprookje lijkt het, zo’n schitterend kasteel midden in het groen, met een ophaalbrug en een gracht en overal net zo mooie bijgebouwen.

Thee in een wijnglas

Hoewel je er daadwerkelijk kunt trouwen, nam ik haar mee naar Brasserie Catharina, waar je terechtkunt voor een lunch, taartje of: een high tea. De ruimte heeft klassieke plafonds en een moderne inrichting. Het is heel smaakvol, en extra leuk is dat de kamer vernoemd is naar een inspirerende vrouw (Catharina van Maurick speelde een rol in de voortzetting van het bestaansrecht van het kasteel).

Net prinsesjes

Het eten is net zo smaakvol als de ruimte zelf. Allerlei verschillende hapjes en etagères komen voorbij en de luxe thee krijg je in wijnglazen ingeschonken. En als je even niet bezig bent met eten of drinken, kun je ook nog genieten van het uitzicht op de tuin – die in juni vol in bloei staat. We mochten hier dan niet zijn voor een trouwerij, prinsessen voelden we ons wel. Hier ga ik vaker terugkomen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Kasteel Maurick & Bente van de Wouw