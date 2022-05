Flow on the go: Pinetum Blijdenstein in Hilversum

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: managing editor Maaike.

Het gebeurde eigenlijk per ongeluk. We wandelden in het bos bij ’s Graveland en schoten in feite uit. Aan de overkant van de bosrand zag ik een leuk hellend straatje waar ik in wilde (avontuur komt soms in het klein), en daar was een toegangspoort die tot de verbeelding sprak met het woord Pinetum erbij, naaldbomentuin. Hoe die tuin eruitzag liet zich nog raden, want er stond een soort vestingmuur omheen. Dan heb je me: als kind was ik al in de ban van het boek De geheime tuin van Imme Dros.

We gingen naar binnen, leken de enige bezoekers. Het gras was mals, ik zag gul bloeiende rododendrons, er waren waterpartijtjes met kwakende kikkers (zouden dit nou brulkikkers zijn?), omarmd door grote dennen, cipressen en een soort exotische bomen met namen als cycadeeën en ephedra’s.

Blijdenstein

We wandelden, zaten op bankjes met een krant, peuzelden een boterham. Volgende keer zou ik een complete picknickmand meenemen. Verderop troffen we een kas vol tropische planten, die de feestvreugde nog verhoogde. Op bordjes lazen we dat er rododendronrondleidingen werden georganiseerd, een plantenmarkt en dat je er kunt plant-hunten, ‘op jacht naar het groene goud’, waarmee ze een collectie bijzondere coniferen bedoelen.

Toen we na een paar uur weer naar buiten liepen, zagen we pas hoe de tuin heette. Blijdenstein. We hadden het zelf kunnen bedenken.

Tekst en fotografie Maaike Beekers