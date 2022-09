Flow on the go: theetuin in de Morelleput in Zeeuws-Vlaanderen

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online redacteur Rachel ging naar theetuin in de Morelleput in Nieuwvliet.

Al jaren kom ik elke zomer (en soms wat vaker) in Zeeuws-Vlaanderen, op dezelfde camping. Mijn eerste bijbaantje was jaren geleden, het kleuterhoekje op diezelfde Camping Wulpen in Cadzand. Mijn zus en ik lazen de kinderen voor (al liet ik dat vaak aan haar over), deden verfschorten voor en bedachten knutselwerkjes. Nu heel wat jaren later hebben we nog altijd elke zomer een ontmoeting met de toenmalige eigenaren, die inmiddels met pensioen zijn. Dit jaar bracht het ons samen bij theetuin in de Morelleput, dat inmiddels een van mijn favoriete plekken van de omgeving is geworden.

Zelfgemaakte taarten

Rieten stoelen, blauw geschilderde huizen en een begroeide kas. Dat alles maakt de theetuin tot een heel gezellige, idyllische plek. Op de menukaart staan allerlei lekkernijen, die vooral zelfgemaakt zijn. Ik ga voor de pannenkoeken, maar ook de rest van de kaart ziet er aanlokkelijk uit. Wil je iets mee naar huis nemen als souvenir? In een schuurtje vind je zelfgemaakte jam, maar ook verschillende sappen en thee.

Ondanks dat het verscholen ligt, kan het in de zomermaanden best wel druk zijn. Inmiddels weten al veel mensen de mooie plek te vinden – maar dat maakt het er niet minder fijn om. Zelfs met drukte word je rustig tussen het groen en de bloemen. Een echte aanrader wanneer je een keer in Zeeuws-Vlaanderen bent.

Meer lezen

Tekst en fotografie Rachel Vieth