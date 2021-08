Forest Filmfestival in het Amsterdamse Bostheater

Van 31 augustus t/m 5 september vindt het Forest Filmfestival plaats in het Amsterdamse Bostheater. Onder de sterrenhemel, midden in het bos, kijk je naar films als Life of pi en Les petits mouchoirs. En luister je naar gesprekken, voordrachten en muziek van o.a. Hanna Verboom en Jimmy Nelson.

Forest Filmfestival

Wie er ooit is geweest, weet dat het Amsterdamse Bostheater in een prachtige setting ligt. Tijdens zwoele nazomeravonden is het bos een heel fijne plek voor een filmavond met entertainment. Forest Filmfestival toont internationale films met een aanvullend programma. Van film kijken en dansen onder de sterren tot op filmdate met je hond. Het programma is divers.

Dinsdag 31 augustus: Life of pi – Voor aanvang van deze magische animatiefilm gaat oprichter van Cinetree Hanna Verboom in gesprek met fotograaf en avonturier Jimmy Nelson.

Woensdag 1 september: Les petits mouchoirs – Ernst-Jan Pfauth, oprichter van De Correspondent , leidt deze soirée française in en theatermaakster Eva Bartels doet een Franse voordracht.

, leidt deze soirée française in en theatermaakster Eva Bartels doet een Franse voordracht. Donderdag 2 september: EMA – De avond staat in het teken van muziek en dans met deze experimentele dansfilm. De inleiding komt van acteur Nils Verkooijen en Sallie Harmsen. En DJ Joya Blaauw draait na afloop.

Vrijdag 3 september: Across the universe – Deze musicalfilm zit vol met liedjes van The Beatles. Ook is er een speciale Beatles Quiz.

Zaterdag 4 september: Call me by your name – Neem je date mee naar het Bostheater. Geniet van een voordracht van stadsdichter Jesse Laport en kijk samen met Sergio van First dates naar liefdesklassieker Call me by your name.

Zondag 5 september: Stray – Een filmdate met je hond! Samen met onze trouwe viervoeters kijken we naar de prijswinnende documentaire Stray.

Forest Filmfestival is een jaarlijks filmfeest georganiseerd door Cinetree. De kaarten zijn online verkrijgbaar en zijn te bestellen via cinetree.nl/events.

Tekst Nina van Hilst Beeld Cinetree