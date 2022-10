Heat and eat: op deze horecaplekken kun je opwarmen zonder iets te hoeven bestellen

Velen laten hun verwarming liever uit door de stijgende energieprijzen. Maar nu de koude dagen eraan komen, is het wel zo fijn om ergens warm te kunnen zitten. Bij deze horeca kan het, en je hoeft niks te bestellen om er te mogen zitten.

Het is een initiatief van ondernemers Mireille en Bob. Via heatandeat vind je horecaplekken die meedoen aan deze actie. De meeste restaurants hebben namelijk toch al de verwarming aan voor gasten, dus waarom niet de warmte delen met nog meer mensen? Zo dachten Bob en Mireille. Bij de deelnemende horeca hoef je niet ‘verplicht’ iets te bestellen om plaats te mogen nemen. Je kunt gewoon lekker gaan zitten; zonder schuldgevoel, mét laptop, breiwerk of boek.

Niet stoken en koken

Restaurants, lunchrooms en andere horeca kunnen zich aanmelden als heatandeat-locatie. Daarnaast kun je zelf ook iets voor een ander betekenen. Op sommige plekken liggen namelijk tegoedbonnen voor bijvoorbeeld koffie of soep, betaald door iemand die het kan missen. Zo genieten gasten van de warmte én van een lieve donatie van een ander. Als je zo’n tegoedbon gebruikt, hoef je je daar ook niet ongemakkelijk bij te voelen, want de horeca krijgt op deze manier juist steun, van afnemer en donateur. Een mooi initiatief om de koude winterdagen door te komen, vinden wij.

In de meeste grote steden vind je al heatandeat-plekken. Via de website vind je een locatie bij jou in de buurt, en kun je een (kleine) donatie geven.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Kris Atomic/Unsplash.com Bron heat and eat