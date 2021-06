Hedwig Wiebes schreef in Flow 5 over Kreta, hoe gaat het nu met haar?

Journalist Hedwig Wiebes schreef in Flow 5 over de trip die ze met haar busje naar Kreta maakte. Inmiddels woont ze er en moest ze afscheid nemen van haar geliefde Volkswagenbus. Hoe gaat het nu met haar?

Hoe gaat het met je?

“Ik voel me een beetje moe, maar ook heel blij en dankbaar. Voor het eerst in ruim anderhalf jaar zijn we weer op pad: we zijn met de bus van Kreta naar Nederland gereisd. Om weer in allerlei onverwachte situaties terecht te komen is stiekem best pittig als je zo lang thuis hebt gezeten en door de lockdowns zo’n klein, eenvoudig leven hebt geleid.

Maar het is ook geweldig om weer op verschillende plekken te zijn. We zijn bijvoorbeeld een dag in Venetië geweest, omdat we daar aankwamen met de ferry; een plek waar we normaal gesproken door het extreme toerisme nooit naartoe zouden gaan. Nu was het er heel rustig, kon je altijd wel een plek op een terrasje vinden en liepen er, omdat het weekend was, eigenlijk voornamelijk Italianen rond. Enorm gezellig en bijzonder om mee te maken.

Wat ook heel waardevol voelt is de tussenstop die we maakten in het zuiden van Frankrijk, waar mijn vader en stiefmoeder net voor de pandemie naartoe verhuisden. Ik had ze ruim anderhalf jaar niet gezien, en nu zagen we hun huis voor het eerst. Grappig wel, na al die keren via Zoom nu in het echt.

Verder is het ook best een emotionele reis, want de reden dat we naar Nederland zijn gegaan is om onze geliefde Volkswagenbus Chewie te verkopen. Dus deze laatste weken genoten we nog extra veel van haar gebrom en heerlijk relaxte 80’s rijstijl.”

Je schreef in Flow 5 over Kreta. Waarom kozen jullie ervoor op dat eiland te gaan wonen?

“We kwamen er aan met het idee er de wintermaanden door te brengen. Het jaar ervoor hadden we dat gedaan in Marokko en dit leek ons een andere geschikte plek met mooie natuur, een zacht klimaat en waar je ook vrij gemakkelijk kunt wildkamperen. We hadden al een heel plan klaarliggen voor wanneer we het eiland zouden verlaten, maar toen het erop aankwam schoven we die datum steeds voor ons uit. We hadden nog helemaal geen zin om weg te gaan. Sterker nog: het begon warmer te worden, gezellig uitziende taverna’s en strandbars begonnen zich klaar te maken voor het zomerseizoen en wij werden wel nieuwsgierig naar hoe het er in de populaire zomermaanden uitzag.

Nou ja, dat viel allerminst tegen. Het zonnige, warme weer past precies bij onze relaxte en simpele levensstijl. Het is geweldig om na een dag werken, of ervoor, een duik in de azuurblauwe zee te kunnen nemen of juist tot laat in de avond buiten te zitten en te genieten van de zwoele temperatuur en een goed gesprek te voeren.

De mensen op Kreta hebben zo’n goed hart, daar word ik ook erg blij van. Het is niet de meest makkelijke taal, maar we doen ons best om Grieks te leren, en gelukkig spreken ook veel mensen Engels. En natuurlijk het eten: uit eten gaan is zo lekker en niet duur en maakt sterk deel uit van de cultuur. Je kunt eigenlijk geen verkeerd adres treffen.”

Jullie reisden terug naar Nederland. Hoe is het om weer even terug te zijn?

“Ontzettend leuk, we genieten er enorm van. Nederland is zo gezellig en zo veel mensen zijn zo aardig en vrolijk, zeker nu de zomer voor de deur staat en de wereld zich weer opent. Sowieso was het meer dan anderhalf jaar geleden dat we onze familie hadden gezien. Zo lang waren we ook niet in Nederland geweest, in verband met de pandemie en de stevige lockdown in Griekenland.

Natuurlijk is het ook heel druk, ook omdat je zo veel mogelijk leuke dingen wilt doen. Na zo’n rustig jaar voelt dat helemaal intens, dus we doen alles lekker op ons eigen relaxte tempo en nemen ook genoeg tijd voor onszelf. Maar verder is dit precies als een vakantie voor ons.”

Maar jullie doen dus het geliefde busje weg?

“We gaan in Griekenland wonen en Chewie de bus is helaas te oud om te importeren. Haar op Nederlands kenteken houden is door allerlei regels helaas geen optie. Het was een gek en verdrietig besluit om haar te laten gaan, omdat ze zo veel voor ons betekent en we haar echt als een gezinslid zijn gaan zien. Maar het past wel mooi in het gegeven dat aan alles een keer een eind komt.

Het is nu tijd voor iemand anders om te gaan genieten van dit geweldige beest van een bus, en mooie avonturen te gaan beleven en te ontdekken wat vrijheid is. Ze staat nu net te koop, en we vertrouwen erop dat ze een heel lief nieuw baasje krijgt.”

Wat zijn nu jullie plannen?

“We plannen niet ver vooruit, want één ding hebben we wel geleerd: je weet nooit hoe de dingen gaan. Soms is dat spannend, maar het maakt wel dat het leven een mooi avontuur blijft. Wat we wel weten is dat we het heel fijn hebben op Kreta. We hebben een fijn huis dat we huren en in het afgelopen jaar hebben we zo veel leuke mensen leren kennen. We hebben echt een droomleven opgebouwd – zelfs met de strenge corona-omstandigheden.

Ondanks dat ik heel erg van Nederland hou en hier graag ben, kan ik het rustige en simpele leven op Kreta heel erg waarderen. Het gebrek aan ruis en verwachtingen, ook van mezelf. Daar kom ik écht toe aan boeken lezen, lange wandelingen maken in de natuur en het bestuderen van geneeskrachtige kruiden bijvoorbeeld. Het is echt niet allemaal makkelijk en leuk hoor, wonen in het buitenland kent genoeg uitdagingen, maar het leven gaat niet over makkelijk: het gaat over léven, in al haar facetten.”

Meer lezen?

Over het wonen en reizen in de Volkswagenbus schreef Hedwig een boek: Wat er is – Over het grote verlangen naar een klein leven (Ambo|Anthos).

Ben je benieuwd naar de bus? Via haar Instagram-pagina kun je een bericht sturen: @hedwigwiebes. Daar vind je ook de bijbehorende foto’s van het Europese avontuur en volg je haar leven op Kreta.

Interview Rachel Vieth Fotografie Hedwig Wiebes