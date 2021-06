Hihahut: rondtrekken en elke avond slapen in een andere hut

Tijdens je wandeling of fietstocht van trekkershut naar hut trekken. Ja, gewoon in Nederland. HiHaHut zette een prachtige route door Kaag en Braassem uit.

Steltloper, sterrenkijker of flierefluiter. Het zijn de namen van een paar huisjes van Hihahut. Je vakantie ziet er net even anders uit wanneer je hier overnacht. De hutten staan namelijk verspreid over het gebied in gemeente Kaag en Braassem, tussen Leiden en Amsterdam. Op de fiets, lopend of met een bootje volg je een route die je bij de overnachtingsplekken brengt. Een gebied met veel water, afgewisseld met kleine dorpjes, kaasboerderijen en molens.

Wat is er zo fijn hier?

Bij HiHaHut doe je alles op je eigen tempo. Verspreid door het Groene Hart staan bijzondere trekkershutten, allemaal zó ontworpen dat je goed van de omgeving kunt genieten. En elke avond in een andere hut. Word ’s morgens wakker in een kas en val in slaap in een weiland. Wandel en fiets door de natuur, neem een pauze bij de boer, ga een stukje roeien en bezoek de leukste dorpjes. De vervoersmiddelen worden geleverd.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je kunt optioneel een goedgevulde ontbijtmand reserveren. Bij aankomst in de hut staat de mand voor je klaar zodat je alles in huis hebt voor een goed begin van de volgende dag.

Onze tip

Breng een bezoek aan de hotspots op de route. Ontmoet lokale ondernemers, proef de lekkerste streekproducten en ontdek wat Nederland te bieden heeft.

Lekker eten

Naast de ontbijtmand kun je ook een lunch- en dinerbox reserveren. Die staat dan ook bij aankomst voor je klaar, inclusief recepten. Kook een maaltijd met verse streekproducten, en eet het lekker op al genietend van het prachtige uitzicht.

Vanaf € 95 per nacht op basis van logies.