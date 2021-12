Een Deens sfeertje in de Veluwse bossen, Bosvilla hygge

Alsof je in Scandinavië bent beland; veel bos, veel leegte en een minimalistisch, warm interieur. In het duurzame vakantiehuis Bosvilla hygge vind je een Deens sfeertje in de Veluwse bossen.

Het Deense hygge laat zich het makkelijkst vertalen als het Nederlandse gezellig. Beide woorden zijn niet makkelijk uit te leggen maar zijn een gevoel van knusheid en onderdeel van de cultuur. En dat knusse gevoel is wat de eigenaars van Bosvilla hygge hebben gecreëerd. Het natuurhuis is door een architect ontworpen in de Deense stijl. Het huis heeft veel hout, een modern interieur en een woonkamer, keuken, tweepersoonsbed, twee stapelbedden, een eigen speelbos en een fijn terras tussen de bomen. Na een dag buiten zijn op de Veluwe, is deze Bosvilla een comfortabele plek om thuis te komen.

Boshuis voor alle seizoenen

Het huis is gelegen op een kleinschalig vakantiepark en ligt op een eigen perceel van 1100 m2. Omringd door de bomen voelt het heel privé. Rustig een boek lezen warm binnen in de winter, pizza’s bakken in de houtoven op het terras in de zomer, lekker vies worden in het eigen speelbos en allemaal moe maar voldaan in het bos(huis) in slaap vallen. Dat klinkt inderdaad wel erg hygge.