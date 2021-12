Logeren in een lodge op de Veluwe

Logeren in een mooie villa midden op de Veluwe. De Wever Lodge is een kleinschalig hotel omringd door bossen, heide, dieren en veel rust. Voor een fijn weekendje weg in Nederland.

De lodge

De aan de heide gelegen villa was in 1934 al in gebruik als hotel. Na wat verschillende namen en concepten te hebben gehad, is de villa in 2021 weer terug gebracht naar waar het begon. De Wever heeft ruim tien suites en kamers, twee cottages en een ruimte om met een klein gezelschap iets te vieren. Het pareltje van De Wever is natuurlijk de ‘tuin’. Vanaf het terras wandel je zo de heide op voor een wandeling.

De Veluwe

De lodge is een mooie rustplek war je kunt neerstrijken met een boek, lekker eten en goed gezelschap. Of alleen. En verder is er wandelend of fietsend langs de bossen, over de heide en door dorpjes genoeg te ontdekken op de Veluwe. Op 500 meter van de lodge vind je de ingang van Nationaal Park De Hoge Veluwe. De natuur is fijn af te wisselen met het bezoeken van kleine dorpjes en de Hanzesteden. En ook het Kröller-Müller museum en Paleis Het Loo mogen op het ideeën-lijstje tijdens een bezoek aan De Wever Lodge niet ontbreken.

Tekst Nina van Hilst Fotografie De Wever Lodge