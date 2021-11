Verrassend leuk: Nina ging vogels kijken op Texel

Online editor Nina gaat graag samen met haar dochter de natuur in. Op Texel mochten ze mee met Ruud van Vogelbescherming Nederland en ontdekten dat vogels kijken verrassend leuk is. Een avontuur voor herhaling vatbaar.

Van slow naar snel

Wanneer mijn dochter en ik de natuur in gaan, vinden we met een beetje geluk dieren om naar te kijken of om te aaien. Vogels kijken was een voor ons nieuw avontuur. Bepakt met een verrekijker en het gezelschap en de kennis van vogelaar Ruud reden we de Texelse natuur in. Vogels kijken – zo ontdekten we – heeft vele lagen. Van slow naar snel en met steeds meer wetenschap en bewondering. Waar ik als newby bij het vogels kijken voorheen geschat zou hebben dat er 3 à 4 vogelsoorten in een veld zouden zitten, blijken er na goed kijken wel 15 tot 20 vogelsoorten in een gebiedje te zijn. Van inheemse eenden tot weidevogels uit Canada. Het rustig de tijd nemen wordt beloond met het zien van steeds meer vogels, patronen en karakters.

Kennis van vogels

Met de juiste kennis weet je welke vogels je dit jaargetijde waarschijnlijk in een gebied zult tegenkomen. Elke vogel heeft zijn eigen kleuren, bewegingen en gewoonten. Vogelaars zullen een vogel al op afstand herkennen aan hoe deze beweegt. Voor nieuwkomers is het al leuk om te kijken naar de kleuren, vormen en gedragingen van deze gevederde types. Waar het ene vogeltje uur na uur zenuwachtig heen en weer hupt op zoek naar voedsel, zit de andere vogel met de vleugels wijd tientallen minuten stil op een paal. Een vogelgids of de online vogelgids leert je meer over waarom een vogel zo beweegt, waar hij vandaan komt of hoe hij klinkt.

Herken het getsjirp

Echt indrukwekkend wordt het wanneer je ziet dat een vogelaar elk geluidje meteen toekent aan een bepaalde vogelsoort. Een nieuwkomer in vogelland kan alleen met behulp van een kenner het tsjirpen onderscheiden. En wanneer dit lukt, brengt het geluid van de vogels weer een nieuwe laag aan dit avontuur.

Bijzondere vondst

De meeste vogels in ons land maken jaarlijks dezelfde trektocht. Zo zul je in de lente en het najaar verschillende vogels tegenkomen. Sommige vogels broeden in Nederland en andere trekken langs uit verre gebieden als Groenland of de toendra van Noord-Rusland. Welke vogels je zult tegenkomen, valt vooraf wel in te schatten. Toch is er soms een enkele bijzondere vogel te zien. Voor de vogelaars hét moment om elkaar op de hoogte te stellen van deze vondst en naar het punt te gaan waar de vogel gespot is.

Wat je nodig hebt

Wil je ook eens ervaren hoe het is om vogels te kijken? Let dan hierop:

Locatie: van achtertuin tot natuurgebied, overal kun je vogels kijken

Verrekijker – met het blote oog kun je al veel zien maar leuker wordt het met een goede verrekijker

Tijd – hoe meer rust je neemt, hoe meer je zult ontdekken en leren

Kennis – met een (online) vogelgids leer je steeds meer over de vogels die je ziet

Zorg – het gaat niet zo goed met de vogels in Nederland. Door een combinatie van factoren als intensivering van de landbouw, klimaatverandering en stedenbouw gaan de vogels in aantallen achteruit. Ook ons gedrag wanneer we de natuur ingaan kan effect hebben op de vogels. Zo kan een broedseizoen mislukken wanneer we in gebieden komen waar vogels op dat moment broeden. Houd je daarom aan de regels van een buitengebied, let op bij snoeiwerkzaamheden en verminder zwerfafval. En vooral, geef vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben.

Vogelexcursies

Vogelbescherming Nederland betrekt mensen bij het beschermen van vogels en de natuur. Naast de uitgebreide inspiratie en kennis op de website van de Vogelbescherming, kun je ook op excursie of vogelreis. Van een vogelweekend op Texel tot een expeditie naar Spitsbergen. En van een wandelexcursie in de uiterwaarden tot een vogelzeilexcursie op de Wadden. Samen met gelijkgestemden een middag, een paar dagen of anderhalve week vogels bewonderen en bestuderen. Dat klinkt als een mooi avontuur voor nieuwkomers tot ervaren vogelaars.

Meer vogels kijken?

Tekst en fotografie Nina van Hilst