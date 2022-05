Flow on the go: STORE Rotterdam

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online editor Merel gaat naar STORE Rotterdam.

Toerist in eigen stad

Onlangs verhuisde ik terug naar Rotterdam. Twee jaar geleden verliet ik mijn geliefde stad voor een uitstapje naar Utrecht. Dat was ook mooi en leuk, maar na twee jaar besloot ik toch terug te willen. Rotterdam bleef mijn naam maar roepen. Er is iets aan (en in) deze stad dat anders is dan iedere andere stad in Nederland. Veel mensen zullen Rotterdam als een beetje ‘rauw’ omschrijven; ik vind dat prachtig. Er is hier zó veel te zien op het gebied van kunst en architectuur. Ik raak niet uitgekeken. En het leuke is: nu ik hier weer woon, kan ik gaan ontdekken wat er de afgelopen twee jaar allemaal is veranderd in de stad. Er zijn (helaas) dingen weg, maar er zijn toch ook weer een hoop nieuwe adressen te bezoeken. STORE is daar een voorbeeld van.

Imago

STORE maakt kunst en design toegankelijk voor iedereen. Het is een collectief van ontwerpers, beeldend kunstenaars en architecten die samenwerken vanuit Rotterdam en Londen. STORE biedt een gratis (!) educatief programma voor jonge makers die een kans verdienen. Denk dan bijvoorbeeld aan jongeren voor wie een kunstopleiding niet voor de hand ligt of die dit van huis niet meekrijgen. Samen met gevestigde ontwerpers werken de jongeren samen om hun creatieve talenten te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten. Daarmee werkt STORE aan een creatieve industrie die een betere afspiegeling vormt van de samenleving; die is namelijk niet alleen maar wit, rijk of hoogopgeleid. Dat is toch een beetje het imago dat kunst&design heeft, zowel onder de makers als onder de kopers ervan.

Design van en voor iedereen

Bij een bezoekje aan STORE aan de Gouvernestraat wordt dat me meteen duidelijk; hier werken creatieven van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Over kunst en design wordt hier niet interessant of ingewikkeld gedaan: hier worden gewoon toffe dingen van toffe makers verkocht. Zo kocht ik een kleurrijk koffiekopje van FrizBee Ceramics; een hippe designer uit Brussel en ik weet zeker dat ik de volgende keer een paar van die pastelkleurige kaarsen mee naar huis ga nemen.

Maar ik word niet alleen hebberig van de mooie spullen die ze bij STORE verkopen. Ik word ook gewoon heel blij van het idee dat jonge creatieven hier de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ik kan mezelf helaas geen jongere meer noemen, anders had ik me meteen opgegeven voor een workshop. En dat sociaal-maatschappelijke karakter van dit collectief vind ik dan ook weer heel erg bij Rotterdam passen. Op de fiets naar huis bedenk ik me weer hoe blij ik ben om terug te zijn.

Tekst en fotografie Merel Wildschut