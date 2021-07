Op Koffie en Go verzamelen Romi en Maaike bijzondere koffieadresjes

Natuur in de buurt, kidsproof, een fijne plek voor ouders om te zitten, maar vooral: lekkere koffie. Op Koffieengo.nl verzamelen Romi en Maaike hun tips voor fijne koffieadressen.

Romi en Maaike zijn sinds hun studietijd bevriend en nu ze beiden kinderen hebben, zijn ze nog meer naar elkaar toe gegroeid. Tijdens de lockdowns zaten ze in hetzelfde schuitje: kinderen thuis en de muren kwamen op ze af. Om het een beetje leuk te houden, maakten Maaike en Romi er een project van om zo veel mogelijk leuke koffieadresjes te ontdekken. Elk weekend trokken ze eropuit en de vondsten en belevenissen deelden ze met elkaar. Toen bedachten ze dat ze anderen daar ook een plezier mee konden doen en begonnen hun ontdekkingen online te delen.

Dit resulteerde een halfjaar later in ruim zestig adressen op hun gloednieuwe website en Instagram-pagina. Het bleek al gauw dat het veel mensen aansprak. “We wilden meer mensen het dat gevoel van vrijheid teruggeven, dat ons toch een beetje was ontnomen door de lockdowns,” vertelt Maaike.

Nu de horeca weer open is en evenementen weer op gang komen, zijn Maaike en Romi druk aan het brainstormen hoe ze verder willen met hun project. Langzaamaan breiden ze het concept uit naar andere adressen; slaapplekken, leuke evenementen en uitjes. Maaike vult aan: “Hierbij houden we altijd onze kernwaarden in gedachten: natuur, kidsproof én het moeten fijne plekken voor ouders zijn. En natuurlijk is lekkere koffie altijd heel belangrijk.”

3 tips voor koffietentjes

We vroegen Romi en Maaike om drie van hun favoriete adressen met ons te delen:

1. De Eemlandhoeve

“Een natuurspeeltuin, café, kruidentuin, moestuin, overal hoekjes om je terug te trekken en een plek om te overnachten. Dat is in een notendop de Eemlandhoeve. We waren vanaf het moment dat we de parkeerplek op reden gelijk verliefd op deze plek. Zo veel rust en ruimte! Door de opstelling is het een ideale plek voor gezinnen, maar ook mensen die willen genieten van de natuur. Je kunt overnachten in toffe pipowagens en binnenkort ook in safaritenten. In juli gaan we zelf een nachtje, we kunnen niet wachten.”

2. Knus

“Ze noemen zichzelf een partycentrum, maar laat je door die naam niet afschrikken. Het is juist een heel knus (Ha!) plekje aan de rand van het Delftse Hout. Door de ligging aan het water kun je met een gehuurde sup of waterfiets zo het natuurgebied in. Of maak en wandeling door het bos.”

3. ⁠Zelfpluktuin Groenhof

“Het plukseizoen is weer gestart! Ook op Terschelling kun je weer terecht bij onze favoriet, Groenhof. Een moestuin, boomgaarden en grote pluktuin. Ga vooral lekker ’s ochtends vroeg en neem in plaats van koffie de versie smoothie met fruitmuffin.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Koffie en Go