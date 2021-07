Lieke bouwde een bus om tot atelier en woonplek en vertrok ermee naar Noorwegen

Kunstenaar Lieke Koster kocht met haar man Harri een bus en bouwde die om tot atelier en woonplek. Vijf maanden lang trokken ze door Noorwegen. Lieke vertelt over hun idee en deze reis.

Je hebt samen met je man een rijdend atelierhuis. Hoe kwamen jullie op het idee om een busje om te toveren?

“Mijn man Harri en ik houden allebei erg van reizen en wilden graag een keer voor een langere tijd weg. Na een tijdje op reis te zijn merk ik altijd al snel dat ik mijn olieverf, ezel en werk mis. Toen kwamen we op het idee om een klein atelier in een bus of auto te maken. We gingen ons er een beetje in verdiepen en kwamen erachter dat er ook mensen in hun bus woonden. Toen dachten we: hé, misschien is dat wel iets voor ons.

Toen we het plan eenmaal hadden, zijn we nog meer onderzoek gaan doen en uiteindelijk hebben we een bus gekocht. Van te voren dachten we dat we het heel simpel zouden houden en alleen het hoognodige zouden toevoegen aan de bus. Maar eenmaal bezig vonden we het zo leuk dat we het steeds verder uitbreidden en het steeds groter werd.”

Jullie vertrokken richting Noorwegen. Waarom die kant op?

“Ik was al eens eerder in Noorwegen geweest, maar had nog niet rondgetrokken in dit prachtige land en wilde het graag aan Harri laten zien. We houden wel van extreme landschappen dus vertrokken in de winter richting Noorwegen, zodat we goed konden kijken of het echt goed ging met het busje en we daarnaast konden genieten van de overweldigende natuur.

We hebben de reis wel een beetje aangepast door corona. We kochten de bus voor coronatijd en wilden een grote rondreis maken door Letland, Litouwen, Rusland, Finland en dan terug via Noorwegen. Maar omdat het niet helemaal zeker was of de grenzen wel open gingen én bleven hebben we gekozen voor het laatste land. We zijn uiteindelijk vijf maanden onderweg geweest en vonden het heel bijzonder om dit samen te doen, alle momenten te kunnen delen en hierdoor nog dichter bij elkaar te komen.”

Noorwegen is ’s winters natuurlijk wel koud. Sliepen jullie elke nacht in de bus?

“We hebben het ‘busleven’ afgewisseld met Helpx. Daarbij doe je klusjes voor mensen in ruil voor kost en inwoning. Op een groepsaccommodatie ging Harri klussen en mocht ik bijvoorbeeld aan de slag met een muurschildering. Het was heel tof om mee te maken omdat je door deze manier van leven echt de lokale inwoners leert kennen. Met kerst gingen we met elkaar bakken, we maakten wandelingen rondom de fjorden en leerden de Noorse cultuur van dichtbij kennen. Heel bijzonder.”

Wat heeft de reis je gebracht?

“Naast dat het een heel mooi reis was, denk ik dat het mij persoonlijk ook iets gebracht heeft. Het viel niet altijd mee: we stonden drie keer bij de garage omdat de bus het echt niet meer deed. We konden er niet in en stonden ’s nachts buiten met -25 graden, op zoek naar een Airbnb. Zulke situaties hebben er bij mij wel voor gezorgd dat ik het idee heb dat ik veel meer dingen aankan.”

Hoe heeft de reis je kunstwerken beïnvloed?

“Ik merk dat ik gegroeid ben in mijn werk. Je hebt in Noorwegen in de winter heel veel sneeuw, daardoor leerde ik beter te kijken naar andere kleurtinten. Daarnaast merkte ik ook dat ik losser werd met schilderen, zodat het meer impressionistisch werd. En sowieso is een heel andere plek om te werken en daar dingen over te kunnen delen, natuurlijk heel erg leuk.”

Jullie zijn nu weer terug in Nederland, gebruiken jullie de bus nog vaak?

“We slapen er nu wel vaak in, maar doordat ik ook grotere kunstwerken maak, is het soms handiger om die te maken in het grotere atelier bij mijn ouders thuis. We zijn wel van plan om met de bus naar kunstmarkten in Nederland te gaan, en tijdens andere tripjes in Nederland kan ik ook werken in het atelier in de bus. Én binnenkort staat er weer een grotere trip op de planning.”

Heb je tips voor mensen die net als jullie, de stap willen zetten om een bus om te bouwen?

“Bedenk goed wat je nodig hebt voor welke reis en waar je naartoe gaat. Wij hebben bijvoorbeeld een grote bus gekocht en die geïsoleerd omdat we veel binnen moesten zitten door de kou. Wanneer je naar een warmer land gaat, is dat natuurlijk anders. Kijk daarnaast online naar andere mensen die hetzelfde hebben gedaan of vraag of je een keer binnen mag kijken in hun busje. Wat ook handig is: tape de afmeting van je busje ergens anders op de grond zodat je ziet hoe groot het is. En als laatste: ga het vooral doen als het je het wilt. Het brengt ons constant unieke ervaringen en momenten die we nooit meer gaan vergeten.”

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Lieke Koster