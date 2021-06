Op vakantie met een camper? Hier kun je er een huren

Rondtrekken met een camper, het lijkt ons ook wel wat. En een eigen camper kopen is helemaal niet nodig: er zijn genoeg plekken waar je er een kunt huren.

Veel (plaatselijke) bedrijven verhuren campers. We hebben er een paar op een rij gezet.

Tip: de voorwaarden verschillen erg per verhuurbedrijf. Overleg daarom van te voren goed hoe het zit met de overschreden kilometers in verband met bijkomende kosten en check in welke staat de camper is wanneer je hem gaat huren. Want niemand heeft natuurlijk zin in een vakantie bij de garage.

Camptoo

De website Camptoo is heel gemakkelijk in gebruik. Eigenlijk doet het een beetje denken aan Airbnb. Je geeft aan wanneer je de camper wilt ophalen en wegbrengen. Daarnaast klik je aan met hoeveel personen je gaat reizen en wáár je hem wilt ophalen. Kan ook in het buitenland. Handig: de campers zijn al onderverdeeld in de soort reis die je wilt maken. Wil je een luxevakantie? Een vakantie in de natuur? Of toch een avontuurlijke reis?

Andersom is de site ook geschikt voor mensen die al een camper hebben en hem zo nu en dan willen verhuren.

Meer informatie vind je op de website van Camptoo.

Goboony

De website van Goboony werkt op een vergelijkbare manier. Je geeft aan wanneer je weg wilt en maakt een keuze in het aantal slaapplaatsen. Heb je een camper gevonden die je geschikt lijkt? Dan word je in contact gebracht met de verhuurder. Je kunt een afspraak maken voor een bezichtiging en proefrit. Zo weet je wat je te wachten staat. Het fijne aan de site is ook dat de betaling via Goboony gaat.

Meer informatie vind je op de website van Goboony.

Camper verhuurbedrijven

Wil je liever niet bij een particulier huren? Er zijn ook allerlei bedrijven die campers aanbieden. Een daarvan is bijvoorbeeld Oké camperverhuur. Op hun website zie je een overzicht van alle campers die ze aanbieden in verschillende provincies in Nederland. Het verschil met de andere sites is dus dat je het minder zelf ‘samenstelt’ en je minder keuze hebt.

Meer informatie vind je op de website van Oké camperverhuur.

