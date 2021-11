Slapen tussen de schapen: boutiquehotel in een dorpje op Texel

Op Texel, net achter de dijk, ligt het dorpje Oost. In een oude stolpboerderij met uitzicht over de velden vind je er boutiquehotel en gastrofarm Op Oost met elf kamers, een eetbare tuin en een duurzaam restaurant. Een plek om volop te genieten van de Texelse natuur op wandelafstand van het wad.

Rust & verwennerij

Wie van rust en natuur houdt, zit goed in het dorpje Oost. Er zijn enkele tientallen oude boerderijen omringd door weilanden. Wat schapen, uitzicht op de dijk en de zeelucht die je tegemoetkomt. Boutiquehotel Op Oost sluit hier prachtig bij aan. Het kleine hotel heeft elf serene suites die allemaal aan de tuin liggen. De zon komt op achter de duinen, kruiden voor je thee pluk je zelf in de tuin en er zijn altijd kippen, pauwen, poezen of schapen aanwezig. Naast het slapen in alle rust, is het ontbijt wellicht de grootste verwennerij van Op Oost. In een picknickmand verschijnen de lekkerste broodjes, drankjes en hapjes bij je kamer.

De natuur op je bord

Op Oost heeft twee restaurants: het Zee Atelier in Oost (’s winters gesloten) en het Kook Atelier in De Koog. In beide restaurants ligt de focus op duurzaamheid, wildplukken, lokale ingrediënten en conserveren. Op het menu staan dan ook veel groentes uit de tuin, vis en schaaldieren van het wad en door een lokale boer geteelde groentes, eetbare bloemen en kruiden. Het restaurant heeft dit jaar een vermelding gekregen in de Michelin-gids. En wie bij een van de ateliers gaat eten, zal begrijpen waarom. Bij Op Oost slaap je niet alleen dicht bij de natuur, je vindt de natuur ook puur op je bord. Een totaalbeleving van Texel.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en om te reserveren bij Op Oost.

Tekst en fotografie Nina van Hilst